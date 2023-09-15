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وظائف شاغرة في الهيئة العامة لعقارات الدولة

الجمعة ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢١ مساءً
وظائف شاغرة في الهيئة العامة لعقارات الدولة
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة عقارات الدولة

وأبرزت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدير إدارة العقود والاتفاقيات.

– كبير أخصائي عمليات الفروع.

– أخصائي التزام.

– مدير محفظة.

– أخصائي جودة وقياس أداء.

– مهندس أول/ المشاريع الإنشائية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 سبتمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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