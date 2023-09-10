وظائف شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال

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أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة مجموعة سدر للتجارة والمقاولات، وشركة نبيل عبد الله أبو نهية وشريكه، وشركة خالد سليم الأحمدي للمقاولات، وشركة أبناء عبدالله حسين المطوع القابضة” في كل من جازان، والجبيل.
وأبرز البرنامج، أن وظائف برنامج التأهيل والإحلال المتاحة وفق المسميات التالية:
– فني أجهزة راديو (جازان).
– عامل تثبيت أنابيب (الجبيل).
– محاسب (للجنسين/ الجبيل).
– مساعد فني تكييف (الجبيل).
– عامل (الجبيل).
وأوضح برنامج التأهيل والإحلال، أن التقديم متاح عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 سبتمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 سبتمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)