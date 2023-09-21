وظائف شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال

أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة ابتكار للتقنية المحدودة، وشركة أساس العالمية المحدودة، وشركة سراكو” في كل من ينبع، ورأس الخير، والجبيل.

تفاصيل وظائف التأهيل والإحلال

وأبرز البرنامج، أن وظائف برنامج التأهيل والإحلال المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول قاعدة بيانات (ينبع).

– مسؤول السلامة (رأس الخير).

– فني أجهزة تكييف (عدد 5 وظائف/ الجبيل).

– فني معدات طبية (عدد وظيفتين/ الجبيل).

التقديم على الوظائف

وأوضح برنامج التأهيل والإحلال، أن التقديم متاح عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 سبتمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 أكتوبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)