وظائف شاغرة في رتال للتطوير العمراني

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أعلنت شركة رتال للتطوير العمراني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة في كل من الخبر، والرياض، والدمام، والجبيل.
وأبرزت شركة رتال للتطوير العمراني، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– رئيس فريق المبيعات الهاتفية.
– سكرتير.
– مدير تسويق.
– مهندس ميكانيكي أول.
– مساح كميات/ مقدر.
– فني ميكانيكي.
– مهندس كهرباء.
– فني كهربائي.
– مساح أراضي.
– مساح أول.
– مهندس مدني أول.
وأوضحت شركة رتال للتطوير العمراني، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 سبتمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)