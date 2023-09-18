وظائف شاغرة في شركة البراك

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أعلنت شركة عبدالله عبدالوهاب البراك وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة في مدينة نيوم.
وأبرزت شركة البراك، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير أول أنظمة الاستشعار.
– أخصائي التكنولوجيا المستدامة وأنظمة التنقل.
– مدير أول الحوسبة.
– أخصائي الحوسبة.
– مدير أبحاث الذكاء الاصطناعي والروبوتات.
– مدير أنظمة الاستشعار.
– أخصائي أنظمة الاستشعار.
– مدرب الصحة والسلامة والبيئة.
وأوضحت شركة البراك، أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 سبتمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)