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وظائف شاغرة في شركة التصنيع

الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٦ مساءً
وظائف شاغرة في شركة التصنيع
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الجبيل، وينبع.

تفاصيل وظائف التصنيع الوطنية

وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مشرف إدارة المستودعات (الجبيل).

– مدير تطوير المشاريع (ينبع).

– فني الآلات (الجبيل).

– أخصائي معدات/ الصيانة (الجبيل).

– أخصائي أول ميكانيكي (الجبيل).

– مهندس المشاريع (الجبيل).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 سبتمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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