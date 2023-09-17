وظائف شاغرة في شركة الفنار

هدايا بوتين لزعيم كوريا الشمالية تثير رعبًا في أوروبا القنوات الناقلة لـ مباراة روما ضد إمبولي في الدوري الإيطالي ربع مباني درنة الليبية تضررت من الإعصار القبض على مواطن روج مخدرات بدراجة نارية في الأحساء زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب ساحل كندا إطلاق قمر صناعي صيني جديد للاستشعار عن بعد خطاب ماكرون بشأن المساعدات يغضب المغاربة إخلاء ساحة عامة من المهاجرين في صفاقس التونسية 50 مليون مشاهدة لفيديو إطلاق موسم الرياض وآل الشيخ: بس؟ زعلت ” المواطن” توثق المؤتمر الصحفي لـ مدرب الهلال وميتروفيتش
أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي مشتريات.
– محلل ضمان الجودة.
– مدير قسم التأمين.
– مهندس تخطيط أول.
– مهندس أول تخطيط الأعمال.
– فني صيانة الرافعات الشوكية.
– أخصائي تقدير.
– مهندس أول العمليات السحابية لتقنية المعلومات.
– مدير قسم البحث والتطوير/ مصنع الكابلات.
وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 سبتمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)