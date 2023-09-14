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وظائف شاغرة في شركة حلول الأولى

الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٣ مساءً
وظائف شاغرة في شركة حلول الأولى
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة حلول الأولى، المتخصصة في خدمات الأعمال، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في كل من الرياض، والمدينة المنورة.

تفاصيل وظائف حلول الأولى

وبيّنت شركة حلول الأولى، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مراقب التكلفة.

– مدير مشروع.

– مسؤول الدعم الفني للأجهزة.

– وكيل مركز الاتصال.

– مساعد تنفيذي.

– محلل/ أخصائي أمني.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة حلول الأولى، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 سبتمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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