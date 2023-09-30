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وظائف شاغرة في شركة Baker Hughes

السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٠ صباحاً
وظائف شاغرة في شركة Baker Hughes
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة بيكر هيوز “Baker Hughes”، المتخصصة في الخدمات الصناعية والطاقة وحقول النفط، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من الظهران، والدمام.

تفاصيل وظائف Baker Hughes

وأبرزت شركة بيكر هيوز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– رئيس تشغيل المتجر (الظهران).

– مشرف حفر موقع الآبار (الظهران).

– مهندس تطبيقات خدمات الحفر (الظهران).

– مدير المبيعات (الظهران).

– مدير الحسابات/ حقول النفط والكيماويات الصناعية (الدمام).

– أخصائي الدعم الفني (الدمام).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة بيكر هيوز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 سبتمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

 

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