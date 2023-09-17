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وظائف شاغرة في فروع بوبا العربية

الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٥ مساءً
وظائف شاغرة في فروع بوبا العربية
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف بوبا

وبيّنت شركة بوبا العربية، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مدير علاقات مقدمي الخدمات الطبية (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص الطب والجراحة.

– مدير تنفيذي أول/ الإستراتيجية (جدة): شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الهندسة، الاقتصاد)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة بوبا العربية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 سبتمبر2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 أكتوبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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