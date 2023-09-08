وظائف شاغرة في فروع شركة BAE SYSTEMS

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أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الجبيل، والرياض، والظهران.
وأبرزت شركة BAE SYSTEMS، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– فني أسلحة (الجبيل).
– مدير تكامل الأسلحة (الرياض).
– مهندس أول أنظمة العامة (الرياض).
– رئيس فريق الدعم الفني للطيران (الرياض).
– مدير الأنظمة العامة (الرياض).
– مدرب التموين (الظهران).
– مسؤول إدارة المشاريع (الرياض).
– فني صيانة أنظمة الخروج (الظهران).
– مدرب فني (الظهران).
وأوضحت شركة BAE SYSTEMS، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 سبتمبر 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 21 سبتمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)