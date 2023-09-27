ضبط مواطن ضايق فتاة داخل مركبتها بالطائف الكشف عن هوية بطل فيلم قصة ملك الصحافة نفاد تذاكر مباراة الطائي والنصر بعد 13 دقيقة باتنا يمنح الفتح التقدم ضد الأخدود العروبة والوحدة يتعادلان بالشوط الأول وظائف شاغرة لدى قطار سار في 3 مدن وظائف شاغرة في رتال للتطوير العمراني سعود القحطاني ينسحب من تيك توك بسبب الإساءات المتكررة وظائف شاغرة في فروع شركة BAE SYSTEMS وظائف شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر
أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الطائف، وتبوك، والمجمعة، والظهران.
وأبرزت شركة BAE SYSTEMS، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– رئيس منتجات الدعم والأنظمة العامة (الطائف).
– فني صيانة معدات/ الهوك (تبوك).
– مشرف مراقبة عمليات الصيانة (المجمعة).
– مدير التدريب (الظهران).
وأوضحت شركة BAE SYSTEMS، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 سبتمبر 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 10 أكتوبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)