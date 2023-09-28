وظائف شاغرة في فروع طيران الإمارات

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أعلنت شركة طيران الإمارات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب الشركة بالمملكة في كل من الدمام، وجدة.
وبيّنت شركة طيران الإمارات، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– تنفيذي مبيعات البضائع (الدمام).
– وكيل أول خدمات المطار (جدة).
وأوضحت شركة طيران الإمارات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 سبتمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 أكتوبر 2023م.
وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)