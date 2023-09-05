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التقديم حتى 21 سبتمبر

وظائف شاغرة في مجموعة التركي القابضة

الثلاثاء ٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٧ مساءً
وظائف شاغرة في مجموعة التركي القابضة
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت مجموعة التركي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، ونيوم، والأحساء.

تفاصيل وظائف مجموعة التركي

وأبرزت مجموعة التركي القابضة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مسؤول خدمة العملاء.

– موظف تحصيل.

– منسق عمليات تأجير السيارات.

– مسؤول السلامة (عدد وظيفتين).

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة التركي القابضة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 سبتمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 سبتمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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