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وظائف شاغرة في مجموعة العليان القابضة

الثلاثاء ٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٨ مساءً
وظائف شاغرة في مجموعة العليان القابضة
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف العليان القابضة

وأبرزت مجموعة العليان القابضة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدير الحسابات (الرياض).

– مدير التسويق التجاري (الرياض).

– مدير الحسابات (جدة).

– مدير الأداء والجودة (الرياض).

– مستشار المنتجات (الرياض).

– موظف استقبال (الرياض).

– مشرف الخدمات الفنية (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة العليان القابضة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 سبتمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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