وظائف شاغرة في مجموعة الفطيم القابضة

أعلنت مجموعة الفطيم القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة ومتاجرها ومشاريعها القائمة بالمملكة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الفطيم القابضة

وأبرزت مجموعة الفطيم القابضة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس بيئي: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في المجال البيئي.

– المدير الفني/ تقنية المعلومات والاتصالات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، الاتصالات، الكهرباء، الهندسة).

– مهندس تصميم كهربائي: شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق، الهندسة).

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة الفطيم القابضة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 سبتمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)