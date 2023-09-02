وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف أرامكو الطبي

وأبرز مركز أرامكو الطبي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أمراض النطق واللغة.

– أخصائي أول التصوير الإشعاعي/ الثدي.

– أخصائي أول التصوير الإشعاعي/ الرنين المغناطيسي.

– طبيب تخدير عام.

– طبيب جراحة تجميلية.

– مساعد منسق الحالة.

– استشاري مختبرات طبية/ الكيمياء.

– مهندس ميكانيكي أول.

– استشاري الفيزياء الطبية.

التقديم على الوظائف

وأوضح مركز أرامكو الطبي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 سبتمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).