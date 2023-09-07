وظائف شاغرة في مركز التعليم الإلكتروني

أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مركز التعليم الإلكتروني

وأبرز المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي أول مراجعة داخلية تشغيلي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، هندسة مشاريع)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مشرف مراجعة داخلية تقني: شهادة البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات، أو أي تخصص ذي الصلة..

التقديم على الوظائف

وأوضح المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 سبتمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 أكتوبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)