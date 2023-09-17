Icon

مباراة الأخدود والاتحاد الأكثر دقائق لعب فعلية Icon 11 وظيفة شاغرة بمتاجر الرقيب في 5 مدن Icon وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 5 مدن Icon وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد للعيون Icon الأسهم السعودية تنهي أولى تعاملات الأسبوع باللون الأحمر Icon وظائف إدارية شاغرة في طيران أديل Icon وظائف إدارية شاغرة بمركز إدارة النفايات Icon موعد مباراة الاتحاد ضد أجمك الأوزبكي Icon الإمارات تضبط 200 ألف حبة من المواد المخدرة والأدوية المقيدة Icon عزام الصويان: راتب الشيف السعودي يصل إلى 70 ألفًا شهريًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
حصاد اليوم
للعمل بمقره في الرياض

وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد للعيون

الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢١ مساءً
وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد للعيون
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مستشفى الملك خالد

وأبرزت إدارة مستشفى الملك خالد للعيون، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
جماهير الهلال تتغنى بهاتريك ميتروفيتش ضد ليتوانيا

جماهير الهلال تتغنى بهاتريك ميتروفيتش ضد ليتوانيا

السبت المقبل بداية فصل الخريف فلكيًا

السبت المقبل بداية فصل الخريف فلكيًا

– منسق البحوث السريرية.

– مشرف طب علم الأمراض والمختبرات.

– أخصائي أول مختبرات طبية.

– أخصائي الإحصائي الحيوي.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 سبتمبر 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 1 أكتوبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الهلال يستهدف تجاوز الفيحاء في ليلة تقديم نيمار
آخر الاخبار

الهلال يستهدف تجاوز الفيحاء في ليلة تقديم...

آخر الاخبار
وظائف إدارية شاغرة لدى سدايا
وظائف

وظائف إدارية شاغرة لدى سدايا

وظائف
الداخلية تستعرض بوابة سلامة لزوار معرض سيتي سكيب العالمي
السعودية اليوم

الداخلية تستعرض بوابة سلامة لزوار معرض سيتي...

السعودية اليوم
اللجنة السعودية الأردنية المشتركة تفتتح أعمالها في دورتها الـ18 بالرياض
السعودية اليوم

اللجنة السعودية الأردنية المشتركة تفتتح أعمالها في...

السعودية اليوم
السعودية قوة عالمية واعدة ومؤثرة في تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي
السعودية اليوم

السعودية قوة عالمية واعدة ومؤثرة في تحقيق...

السعودية اليوم
نظرة سريعة على آيفون ١٥ برو الجديد
تكنولوجيا

نظرة سريعة على آيفون ١٥ برو الجديد

تكنولوجيا
وظائف هندسية وإدارية شاغرة بوزارة الطاقة
وظائف

وظائف هندسية وإدارية شاغرة بوزارة الطاقة

وظائف
انشطار جبل إلى نصفين في المغرب جراء الزلزال
العالم

انشطار جبل إلى نصفين في المغرب جراء...

العالم