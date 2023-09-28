وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله

نوع جديد من العناكب الضخمة تلمع مثل جوهرة زرقاء حضور جماهيري كبير لأول عروض عالم مارڤل ضمن تقويم فعاليات جدة 116 وظيفة شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة تجربة تثبت وصول حرارة آيفون 15 برو إلى 40 درجة مئوية الجماهير تترقب حوار خالد الثنيان الليلة مع تركي العجمة وظائف شاغرة لدى مجموعة الفطيم وظائف إدارية شاغرة لدى طيران أديل سر مقولة في تشرين نودع العنب والتين وظائف شاغرة بفروع شركة EY في 3 مدن وظائف إدارية شاغرة لدى شركة الاتصالات
أعلن مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.
وأبرزت إدارة مستشفى الملك عبدالله، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي أول مختبرات طبية: شهادة البكالوريوس في تخصص علوم المختبرات الطبية.
– أخصائي تخدير: شهادة البكالوريوس في تخصص التخدير.
– مهندس أول مصادر المعدات: شهادة البكالوريوس في تخصص الطب الحيوي.
وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 سبتمبر 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 12 أكتوبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)