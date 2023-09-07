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وظائف شاغرة في مصفاة سامرف

الخميس ٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٢ مساءً
وظائف شاغرة في مصفاة سامرف
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة “سامرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية.

تفاصيل وظائف سامرف

وبيّنت شركة مصفاة سامرف، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– كيميائي مختبر: شهادة البكالوريوس في تخصص الكيمياء.

– منسق التعويضات والمزايا: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الموارد البشرية، نظم المعلومات الإدارية، إدارة الأعمال).

– مهندس بيئة: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية.

– موظف المشتريات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، نظم المعلومات الإدارية، إدارة المواد، سلسلة التوريد)، أو ما يعادلها.

– محاسب: شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة مصفاة سامرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 سبتمبر 2023م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 سبتمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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