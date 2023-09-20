وظائف شاغرة في مطارات جدة

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أعلنت شركة مطارات جدة “JedCo”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة جدة.
وأبرزت شركة مطارات جدة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– رئيس قسم مركز بيانات تقنية المعلومات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، أو تقنية المعلومات).
– رئيس قسم البنية التحتية: شهادة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت شركة مطارات جدة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 سبتمبر 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 17 نوفمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)