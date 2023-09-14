وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة الزكاة

وأبرزت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير الحسابات: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.

– مصمم رئيسي/ تجربة المستخدم: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، تقنية المعلومات).

– مدير المكافآت وإدارة المواهب: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الموارد البشرية، إدارة الأعمال)، ويفضل شهادة الماجستير.

– مهندس رئيسي/ إدارة الوصول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، تقنية المعلومات).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 سبتمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)