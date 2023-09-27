وظائف شاغرة في هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات

أعلنت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية “Expro”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة كفاءة الإنفاق

وبيّنت الهيئة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– خبير تطوير البرامج والمنهجيات.

– خبير إدارة المشاريع.

– أخصائي إدارة الأداء.

– خبير عقود المشاريع.

– أخصائي تحليل الأثر.

– خبير التخطيط الإستراتيجي.

– خبير العقود.

– مهندس أول ضبط المشاريع.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 سبتمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)