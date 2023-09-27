وظائف شاغرة في هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة إنذار أحمر لمكة المكرمة: أمطار وصواعق رعدية وبرد الشمس لن تشرق إلا بعد 170 يومًا على هذه الأماكن السفير السديري من رام الله: صباح الخير والأمل صدور نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور عبر البطاقة الرقمية رفع نسبة دعم التوظيف إلى 50% في 160 مهنة ثقافية وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية وظائف شاغرة لدى مطارات الدمام طريقة تحديث الصكوك إلكترونيًا عبر البورصة العقارية وظائف شاغرة لدى طيران الرياض
أعلنت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية “Expro”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.
وبيّنت الهيئة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– خبير تطوير البرامج والمنهجيات.
– خبير إدارة المشاريع.
– أخصائي إدارة الأداء.
– خبير عقود المشاريع.
– أخصائي تحليل الأثر.
– خبير التخطيط الإستراتيجي.
– خبير العقود.
– مهندس أول ضبط المشاريع.
وأوضحت الهيئة أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 سبتمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)