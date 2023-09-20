وظائف شاغرة لدى الأهلي إسناد في 3 مدن

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أعلنت شركة الأهلي إسناد، المتخصصة بتقديم خدمات الإسناد الخارجي، التابعة لمجموعة البنك الأهلي السعودي، عن توفّر عدد (10) وظائف إدارية شاغرة للجنسين، على مسمى “موظف خدمة عملاء”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من المدينة المنورة، ومكة المكرمة، وجدة.
وبيّنت شركة الأهلي إسناد، أنّ الوظائف متاحة للسعوديين والسعوديات من حمَلة شهادة الدبلوم أو أعلى في تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.
وأوضحت شركة الأهلي إسناد، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 سبتمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)