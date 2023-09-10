وظائف شاغرة لدى البحر الأحمر للتطوير

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أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، المملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مشاريع الشركة السياحية.
وأبرزت شركة البحر الأحمر، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير المشاريع.
– مساعد قائد إطفاء الوجهة.
– أخصائي أول/ النمذجة المعمارية.
– أخصائي أول/ الامتثال البيئي.
– أخصائي أول/ مراقبة الوثائق.
– أخصائي أول/ إدارة الأمن السيبراني.
– أخصائي أول/ دفاع الأمن السيبراني.
– مدير أول هندسة المناظر الطبيعية.
– مدير تصميم المحتوى.
– مدير البناء.
وأوضحت شركة البحر الأحمر، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 سبتمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)