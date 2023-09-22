وظائف شاغرة لدى البحر الأحمر للتطوير

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أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بعدد من مشاريعها السياحية على ساحل البحر الأحمر.
وأبرزت شركة البحر الأحمر للتطوير، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير المشاريع.
– مدير أول البناء.
– مدير الصحة والسلامة.
– مدير أول تصميم تجربة الضيوف.
– مدير نمذجة معلومات البناء.
– مساعد مدير تطوير المشاريع.
– مساعد مدير الرواتب.
وأوضحت شركة البحر الأحمر للتطوير، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 سبتمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)