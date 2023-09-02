السعودية تعزي جنوب أفريقيا في ضحايا حريق الحي التجاري بـ جوهانسبيرغ تنبيه من هطول أمطار غزيرة على منطقة عسير يايسله يستهدف نقاط مباراة الفتح ضد الأهلي جواو فيليكس: كنت أحلم باللعب في برشلونة السعودية آمنة.. لم يتم تسجيل أي حالة للمتحور الجديد موعد مباراة ريال مدريد ضد خيتافي وظائف شاغرة بشركة التصنيع في 3 مدن وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي وظائف شاغرة لدى العليان القابضة وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي
أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيسي في محافظة جدة.
وأبرزت إدارة البنك الإسلامي للتنمية، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مساعد أول/ الإستراتيجية المؤسسية: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (المالية، الاقتصاد، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مساعد مدير/ هيكلة المنتجات المالية: شهادة الماجستير في تخصصات: (المالية، الإدارة المالية، الاستثمار، الأعمال المصرفية، الاقتصاد)، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 سبتمبر 2023م، منوهة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).