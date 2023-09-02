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وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي

السبت ٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٨ صباحاً
وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي
المواطن- خالد الأحمد

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أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيسي في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف البنك الإسلامي

وأبرزت إدارة البنك الإسلامي للتنمية، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مساعد أول/ الإستراتيجية المؤسسية: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (المالية، الاقتصاد، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مساعد مدير/ هيكلة المنتجات المالية: شهادة الماجستير في تخصصات: (المالية، الإدارة المالية، الاستثمار، الأعمال المصرفية، الاقتصاد)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 سبتمبر 2023م، منوهة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

 

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