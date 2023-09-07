الأرصاد: شبورة مائية وضباب على عسير والشرقية ومكة المكرمة لقطات لإنقاذ أمريكي عالق بكهف على بعد 1000 متر بتركيا وظائف شاغرة لدى فروع وزارة الطاقة وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي القبض على مقيم لترويجه مخدرات بالرياض اتهام الصين بالتأثير على الناخبين الأمريكيين ضبط 1715 مركبة مخالفة لوقوفها بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة تأييد قرار حظر ارتداء العباءة بالمدارس الفرنسية وظائف شاغرة لدى العليان القابضة في 3 مدن
أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيسي في محافظة جدة.
وأبرزت إدارة البنك الإسلامي للتنمية، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– أخصائي اكتساب المواهب: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة المواهب، إدارة الموارد البشرية، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– أخصائي شؤون مجلس الإدارة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الإدارة العامة، التسويق، السكرتارية)، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 أكتوبر 2023م، منوهة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)