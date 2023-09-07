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وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي

الخميس ٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٨ مساءً
وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي
المواطن- خالد الأحمد

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أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيسي في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف البنك الإسلامي

وأبرزت إدارة البنك الإسلامي للتنمية، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– أخصائي اكتساب المواهب: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة المواهب، إدارة الموارد البشرية، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي شؤون مجلس الإدارة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الإدارة العامة، التسويق، السكرتارية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 أكتوبر 2023م، منوهة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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