وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية في 4 مدن

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الجبيل، وجازان، والرياض، وحائل.
وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي العمليات التشغيلية (الجبيل).
– مهندس تخطيط الأعمال (الجبيل).
– مخطط الصيانة (جازان).
– مشغل أول معدات (الجبيل).
– مهندس أول الصيانة الكهربائية (الجبيل).
– مجدول أول الصيانة (الجبيل).
– مشغل الآت (الجبيل).
– مستشار إدارة أداء الأعمال (الرياض).
– مهندس أول مراقبة الجودة (حائل).
– مهندس أول الإنتاج (الجبيل).
وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 سبتمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)