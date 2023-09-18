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التقديم مستمر حتى 26 سبتمبر

وظائف شاغرة لدى الخطوط القطرية

الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٨ مساءً
وظائف شاغرة لدى الخطوط القطرية
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة الخطوط الجوية القطرية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حملة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة بالمملكة في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف الخطوط القطرية

وأبرزت شركة الخطوط الجوية القطرية أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– أخصائي عمليات المبيعات (الرياض).

– وكيل خدمات المطار (جدة).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الخطوط الجوية القطرية، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 سبتمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 سبتمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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