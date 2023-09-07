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وظائف شاغرة لدى العليان القابضة في 3 مدن

الخميس ٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٧ مساءً
وظائف شاغرة لدى العليان القابضة في 3 مدن
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، وتبوك، والدمام.

تفاصيل وظائف العليان القابضة

وأبرزت مجموعة العليان القابضة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مشغل أول معدات (الرياض).

– موظف المشتريات والتوريد (الرياض).

– مهندس صيانة (تبوك).

– أخصائي التأجير/ العقارات (الرياض).

– منسق المشتريات (الدمام).

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة العليان القابضة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 سبتمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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