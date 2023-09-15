وظائف شاغرة لدى العليان القابضة في 5 مدن

أعلنت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية وهندسية وصحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، وجدة، وجازان، والدمام، والخبر.

تفاصيل وظائف العليان القابضة

وأبرزت مجموعة العليان القابضة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي تطبيقات (الرياض).

– أخصائي منتجات (جدة).

– فني معدات (جدة).

– فني صيانة معدات (الرياض).

– مهندس حلول تقنية (الرياض).

– أخصائي منتجات طبية (جازان).

– مهندس تخطيط أول (الدمام).

– مسؤول الأمن السيبراني (الرياض).

– ممثل مبيعات أول (الرياض).

– أخصائي منتجات أول (الخبر).

– مساعد تنفيذي (الرياض).

– مهندس خدمات (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة العليان القابضة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 سبتمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)