وظائف شاغرة لدى الهيئة السعودية للمقاولين

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أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.
وأبرزت الهيئة السعودية للمقاولين، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير المعايير المالية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، المالية، المحاسبة)، ويفضل شهادة الماجستير.
– مهندس ترخيص: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو ما يعادلها.
وأوضحت الهيئة السعودية للمقاولين، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 سبتمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن الشروط المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)