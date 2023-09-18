Icon

حقيقة الفساد المالي لجو بايدن ونجله هانتر Icon وظائف شاغرة في مركز إدارة النفايات Icon لبنانية تقتل زوجها بالسم وتحرق الجثة بالأسيد Icon وظائف شاغرة لدى فروع قطار سار Icon لقطات لأمطار الباحة اليوم Icon محادثات لاجتماع محتمل بين بايدن وشي Icon إليك المزايا الجديدة لتحديث نظام iOS17 الجديد Icon موعد عودة فينسيوس جونيور لـ مباريات ريال مدريد Icon 4 رواد فضاء سعوديين يستعرضون تجاربهم أمام 6 آلاف موهوب Icon وظائف شاغرة لدى فروع تبوك الدوائية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة لعقارات الدولة

الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣١ مساءً
وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة لعقارات الدولة
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة عقارات الدولة

وأبرزت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

قد يهمّك أيضاً
الطيران المدني: 58 مليون ريال تعويضات للمسافرين خلال عامين فقط

الطيران المدني: 58 مليون ريال تعويضات للمسافرين خلال عامين فقط

القيصومة تسجل أعلى درجات الحرارة اليوم

القيصومة تسجل أعلى درجات الحرارة اليوم

– كبير أخصائي المحفظة العقارية: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.

– مدير إدارة المرافق: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 سبتمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ترقب قرار حظر حرق القرآن في الدنمارك
العالم

ترقب قرار حظر حرق القرآن في الدنمارك

العالم
فوز ثمين لـ كرواتيا ضد أرمينيا
الرياضة

فوز ثمين لـ كرواتيا ضد أرمينيا

الرياضة
مفاجأة ليلة الدموع الفنانة شيرين عبدالوهاب
حصاد اليوم

مفاجأة ليلة الدموع الفنانة شيرين عبدالوهاب

حصاد اليوم
جامعة العلوم التطبيقية في البحرين تتلقى طلبات القبول
العالم

جامعة العلوم التطبيقية في البحرين تتلقى طلبات...

العالم
انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 24 بـ 231.49 ريال
السوق

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 24 بـ...

السوق
القبض على مقيمين لترويجهما 3.5 كيلوجرام شبو في جدة
أخبار أمنية

القبض على مقيمين لترويجهما 3.5 كيلوجرام شبو...

أخبار أمنية
وظائف شاغرة لدى الاتصالات السعودية
وظائف

وظائف شاغرة لدى الاتصالات السعودية

وظائف
لقطات من اشتباكات محيط القيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم
العالم

لقطات من اشتباكات محيط القيادة العامة للجيش...

العالم