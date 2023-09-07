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وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للنقل

الخميس ٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٧ مساءً
وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للنقل
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت الهيئة العامة للنقل، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الهيئة العامة للنقل

وأبرزت الهيئة العامة للنقل، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي بنية مؤسسية.

– محلل سياسات.

– أخصائي سياسات.

– أخصائي تخطيط إستراتيجية قطاع.

– مسؤول أول شؤون البحارة.

– مسؤول أول حقوق وامتيازات.

– أخصائي توطين وتنمية قدرات.

– محلل تطوير الأعمال.

– محلل تنظيم منافسة.

– مسؤول حقوق وامتيازات.

– مهندس معايير.

– مدير مشروع أول.

– كبير مهندسين معايير.

– مشرف تحقيق حوادث/ النقل البحري.

– أخصائي حوكمة وامتثال.

– مسؤول أول عقود/ النقل بين المدن.

– أخصائي تحليل أعمال.

– محلل أول أعمال/ إستراتيجية قطاع.

– مسؤول عقود/ الأجرة وتوجيه المركبات.

– محلل أول تقنيات التكامل.

– محلل مالي وميزانية.

– أخصائي المعلومات الاستباقية السيبرانية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة العامة للنقل، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 سبتمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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