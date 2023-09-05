وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بالعلا

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أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة الملكية في مدينة الرياض.
وأبرزت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– أخصائي إدارة عمليات البيانات والأعمال التجارية.
– أخصائي التوثيق النشط.
وأوضحت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 سبتمبر 2023م.
وأفادت الهيئة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)