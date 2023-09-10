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وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بجازان

الأحد ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٥ مساءً
وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بجازان
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة الملكية في منطقة جازان.

تفاصيل وظائف الهيئة الملكية

وأبرزت الهيئة الملكية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي المنشآت المتوسطة والصغيرة أول.

– أخصائي تطوير تكاملات صناعية أول.

– أخصائي تخطيط إرشادي أول.

– مهندس أخصائي إدارة عقود.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة الملكية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 سبتمبر 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 20 سبتمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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