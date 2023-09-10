وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بجازان الدرعية تستعرض فرصها الاستثمارية في معرض سيتي سكيب العالمي سبب رفض الاتحاد لعروض رحيل عبدالرحمن العبود وزير العدل يدشن المكتب الفني بمحكمة الاستئناف بالرياض قبول أكثر من 60 ألف متدرب ومتدربة خلال الفصل الأول مشاركة أوسبينا في تدريبات النصر تُثير الجدل ساديو ماني: رونالدو أسطورة وعائلتي شجعتني للانتقال للنصر الأحساء تسجل أعلى درجات الحرارة اليوم الأسهم السعودية تنهي أولى تعاملات الأسبوع باللون الأحمر السفير السعودي في إيران يقدم أوراق اعتماده
أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة الملكية في منطقة جازان.
وأبرزت الهيئة الملكية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي تفتيش وكالات أول.
– أخصائي استثمارات صناعية أول.
– أخصائي إدارة أداء أول.
– أخصائي المنشآت المتوسطة والصغيرة أول.
– أخصائي تطوير تكاملات صناعية أول.
– أخصائي تخطيط إرشادي أول.
– مهندس أخصائي إدارة عقود.
وأوضحت الهيئة الملكية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 سبتمبر 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 20 سبتمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)