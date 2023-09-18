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لحملة البكالوريوس في 6 تخصصات

وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية في 4 مدن

الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٧ مساءً
وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية في 4 مدن
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، إدارة الأعمال، القانون، هندسة مدنية، هندسة صناعية، هندسة بيئية)؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة الملكية في كل من جازان، وينبع، والجبيل، ورأس الخير.

تفاصيل وظائف الهيئة الملكية

وأبرزت الهيئة الملكية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي مراجعة تشغيلي/ المراجعة الداخلية (جازان).

– أخصائي مراجعة تشغيلي/ المراجعة الداخلية (ينبع).

– أخصائي مراجعة تشغيلي/ المراجعة الداخلية (الجبيل).

– أخصائي مراجعة تشغيلي/ المراجعة الداخلية (رأس الخير).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة الملكية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 سبتمبر 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 27 سبتمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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