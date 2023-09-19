وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية لمحافظة العلا

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة الملكية في محافظة العلا.

تفاصيل وظائف الهيئة الملكية

وأبرزت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير إدارة الحفاظ على التراث وتطويره.

– مدير محتوى الحياة البرية.

– مدير قاعدة البيانات وإدارة المعرفة.

– رئيس الشراكات.

– مدير عمليات الهجرة.

– مدير مجموعات الفنون والثقافة.

– مدير استخدام الأراضي وتقييم الأثر البيئي.

– مدير مراقبة المحميات الطبيعية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 سبتمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)