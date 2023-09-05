وظائف شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال

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أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة دار المعدات الطبية والعلمية، وشركة طويق للصيانة والتشغيل المحدودة، والمعمر لأنظمة المعلومات، وشركة الامتياز للتقنية المحدودة” في كل من ينبع، وجازان، والجبيل.
وأبرز البرنامج، أن وظائف برنامج التأهيل والإحلال المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير مشروع (للجنسين/ ينبع).
– مدير النظافة (للجنسين/ ينبع).
– أخصائي تخطيط (جازان).
– أمين مستودع (جازان).
– مراقب نظافة مرافق (عدد وظيفتين/ جازان).
– مراقب أعمال نظافة (عدد وظيفتين/ جازان).
– مشرف (جازان).
– أخصائي استقبال طلبات الخدمة (الجبيل).
– مطور تطبيقات (للجنسين/ الجبيل).
وأوضح برنامج التأهيل والإحلال، أن التقديم متاح عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 سبتمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 سبتمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)