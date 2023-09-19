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وظائف شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال

الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤١ مساءً
وظائف شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال
المواطن- خالد الأحمد

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أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة دار المعدات الطبية والعلمية، والمعمر لأنظمة المعلومات، وشركة أساس العالمية المحدودة، وشركة الامتياز للتقنية المحدودة” في كل من ينبع، والجبيل، ورأس الخير.

تفاصيل وظائف التأهيل والإحلال

وأبرز البرنامج، أن وظائف برنامج التأهيل والإحلال المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مديرة تغذية (ينبع).

– أخصائي المساندة الفنية (الجبيل).

– ميكانيكي محرك ديزل (رأس الخير).

– مطور أعلى مواقع الشبكة العنكبوتية (رأس الخير).

التقديم على الوظائف

وأوضح برنامج التأهيل والإحلال، أن التقديم متاح عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 سبتمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 سبتمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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