وظائف شاغرة لدى شركة رتال سياحة الأكواخ البحرية تجذب زوار جدة التجارة تستدعي 124 مركبة من شيفروليه وكاديلاك وظائف شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال وظائف شاغرة في مجموعة الفطيم القابضة وظائف شاغرة لدى مشروع القدية وظائف شاغرة بشركة نوماك في 4 مدن وظائف شاغرة لدى عيادات ديافيرم تسجيل 69 ألف مخالفة خلال جولات رقابية على المنشآت بجدة وظائف شاغرة في شركة ياسرف
أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة دار المعدات الطبية والعلمية، والمعمر لأنظمة المعلومات، وشركة أساس العالمية المحدودة، وشركة الامتياز للتقنية المحدودة” في كل من ينبع، والجبيل، ورأس الخير.
وأبرز البرنامج، أن وظائف برنامج التأهيل والإحلال المتاحة وفق المسميات التالية:
– مديرة تغذية (ينبع).
– أخصائي المساندة الفنية (الجبيل).
– ميكانيكي محرك ديزل (رأس الخير).
– مطور أعلى مواقع الشبكة العنكبوتية (رأس الخير).
وأوضح برنامج التأهيل والإحلال، أن التقديم متاح عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 سبتمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 سبتمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)