وظائف شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال

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أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة، والمعمر لأنظمة المعلومات، ودرين للمقاولات، وشركة ابتكار للتقنية” في كل من الجبيل، ورأس الخير.
وأبرز البرنامج، أن وظائف برنامج التأهيل والإحلال المتاحة وفق المسميات التالية:
– موظف مشتريات (الجبيل).
– أخصائي إدارة شبكات (الجبيل).
– سائق سيارة مكافحة حشرات (رأس الخير).
– محلل طلبات خدمة (رأس الخير).
وأوضح برنامج التأهيل والإحلال، أن التقديم متاح عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 سبتمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 أكتوبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)