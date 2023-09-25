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لحملة البكالوريوس والماجستير في عدة تخصصات

وظائف شاغرة لدى رتال للتطوير في 4 مدن

الإثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٥ مساءً
وظائف شاغرة لدى رتال للتطوير في 4 مدن
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة رتال للتطوير العمراني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة في كل من الخبر، والدمام، والرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة رتال

وأبرزت شركة رتال للتطوير العمراني، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مهندس ضمان ومراقبة الجودة.

– مدير الإنشاءات.

– مهندس موقع.

– مهندس أول ضمان ومراقبة الجودة.

– مهندس أول ميكانيكي.

– استشاري مبيعات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة رتال للتطوير العمراني، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 سبتمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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