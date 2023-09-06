Icon

التنقل بالسلاح المرخص إلى خارج السعودية مخالفة قانونية Icon الصين تطلق 4 أقمار صناعية من البحر للفضاء Icon إعلان حالة الطوارئ في الشيشان Icon وظائف شاغرة بشركة تطوير للخدمات التعليمية Icon تمديد خفض أوبك+ يدفع توقعات أسعار النفط لـ93 دولارًا للبرميل Icon جماهير الأهلي تطالب بضم متعب الحربي Icon الأرصاد: أمطار غزيرة وبرد وسيول على جازان Icon الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن يفند ادعاءات ضد قوات التحالف Icon تنفيذ حكم القتل بحق مواطن قتل آخر طعنًا بسكين بالشرقية Icon مواطن يتفاجأ بنقل خدمات سائق تابع لمؤسسته دون علمه Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
حصاد اليوم
من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير

وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع الوطنية

الأربعاء ٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢١ مساءً
وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع الوطنية
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية وهندسية وأمنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الجبيل، وينبع، والرياض.

تفاصيل وظائف التصنيع الوطنية

وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
الاتحاد الإفريقي يعلق عضوية الغابون

الاتحاد الإفريقي يعلق عضوية الغابون

ضبط مقيم استغل الرواسب دون ترخيص في تبوك

ضبط مقيم استغل الرواسب دون ترخيص في تبوك

– رئيس قسم المبيعات (الجبيل).

– مشغل معدات مصنع (الجبيل).

– مهندس السلامة (ينبع).

– أخصائي أول/ إدارة التكنولوجيا والتراخيص (الجبيل).

– مشرف أول الأمن (الرياض).

– أخصائي إدارة الشبكات (الجبيل).

– مستشار أداء الأعمال (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 سبتمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الرياح في العاصمة المقدسة تجاوزت سرعتها 80كم/ س
السعودية اليوم

الرياح في العاصمة المقدسة تجاوزت سرعتها 80كم/...

السعودية اليوم
أمانة القصيم تطلق حملة توعوية على المحلات التجارية ومرتادي الحدائق
السعودية اليوم

أمانة القصيم تطلق حملة توعوية على المحلات...

السعودية اليوم
المغرب تُسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها لليوم الثاني
العالم

المغرب تُسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها...

العالم
رؤية 2030 مشروع يهدف لبناء الإنسان في المقام الأول
السعودية اليوم

رؤية 2030 مشروع يهدف لبناء الإنسان في...

السعودية اليوم
تعاون بين المياه وإنفاذ لتسهيل آلية تحصيل مديونيات العقارات
السعودية اليوم

تعاون بين المياه وإنفاذ لتسهيل آلية تحصيل...

السعودية اليوم
أمانة الرياض تواصل صيانة طريق الدمام السريع
السعودية اليوم

أمانة الرياض تواصل صيانة طريق الدمام السريع

السعودية اليوم
غضب محمد صلاح يتصدر الصحف العالمية
آخر الاخبار

غضب محمد صلاح يتصدر الصحف العالمية

آخر الاخبار
وظائف إدارية شاغرة بشركة أرامكس
وظائف

وظائف إدارية شاغرة بشركة أرامكس

وظائف