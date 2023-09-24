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وظائف شاغرة لدى شركة الفنار

الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٥ مساءً
وظائف شاغرة لدى شركة الفنار
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الفنار

وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– خبير عقارات.

– مدير قسم مراقبة وضمان الجودة/ المحولات.

– مصمم أول.

– مستشار وظيفي أول.

– مصمم جرافيك.

– أخصائي أول التصميم الجرافيكي.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 سبتمبر 2023م.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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