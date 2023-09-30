وظائف شاغرة لدى شركة تيتكو

أعلنت شركة تطوير لتقنيات التعليم “تيتكو”، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة تيتكو

وبيّنت شركة تطوير لتقنيات التعليم، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي مبيعات المنتجات.

– أخصائي إداري.

– مدير العقود.

– أخصائي أول أنظمة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة تطوير لتقنيات التعليم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 سبتمبر 2023م.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)