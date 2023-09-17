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وظائف شاغرة لدى شركة حلول الأولى

الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٨ مساءً
وظائف شاغرة لدى شركة حلول الأولى
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة حلول الأولى، المتخصصة في خدمات الأعمال، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف حلول الأولى

وبيّنت شركة حلول الأولى، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي التخطيط الأمني والمخاطر (عدد وظيفتين).

– محلل العمليات الأمنية (عدد وظيفتين).

– محلل مركز القيادة الأمنية.

– مدير إدارة المنتجات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة حلول الأولى، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 سبتمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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