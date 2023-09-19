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وظائف شاغرة لدى شركة رتال

الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٩ مساءً
وظائف شاغرة لدى شركة رتال
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة رتال للتطوير العمراني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة في كل من الخبر، والرياض، والدمام.

تفاصيل وظائف شركة رتال

وأبرزت شركة رتال للتطوير العمراني، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مهندس مدني.

– فني نجار الجبسيات.

– مفتش ضمان ومراقبة الجودة.

– مراقب عمال.

– أخصائي أول الاتصال المؤسسي.

– مراقب المستندات.

– مسؤول الخزينة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة رتال للتطوير العمراني، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 سبتمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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