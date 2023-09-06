وظائف شاغرة لدى صندوق الاستثمارات العامة

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أعلنت إدارة صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الصندوق الرئيسي في مدينة الرياض.
وبيّنت إدارة صندوق الاستثمارات العامة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– محلل أول/ الاستثمارات الدولية.
– مساعد أول/ الاستثمارات المباشرة.
وأوضحت إدارة صندوق الاستثمارات العامة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 سبتمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 نوفمبر 2023م.
وأفادت الإدارة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)